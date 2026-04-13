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Even’t cake by Marie Pâtisse Courtenay

Even’t cake by Marie Pâtisse Courtenay

Even’t cake by Marie Pâtisse Courtenay samedi 2 mai 2026.

Adresse : 31 Place Armand Chesneau

Ville : 45320 Courtenay

Département : Loiret

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Courtenay

Even’t cake by Marie Pâtisse

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Je vous invite à découvrir “La Ruche est Gourmande” à la Ruche Éco de Courtenay

✨ Dégustation offerte de mes créations
Jeu concours gourmand
Boîte à idées
Échanges et partages

Un moment simple, gourmand et ouvert à tous
✨ PORTES OUVERTES ✨

Vous êtes nombreux à ne pas encore connaître ce lieu…

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Un moment simple, gourmand et ouvert à tous

⚠️ Quantités limitées   .

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 82 40 69 

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English :

? I invite you to discover ?La Ruche est Gourmande? at the Ruche Éco de Courtenay

? Free tasting of my creations
? Gourmet competition
? Ideas box
? Exchanges and sharing

A simple, gourmet moment open to all?

L’événement Even’t cake by Marie Pâtisse Courtenay a été mis à jour le 2026-04-13 par OT 3CBO

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