Courtenay

Even’t cake by Marie Pâtisse

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Je vous invite à découvrir “La Ruche est Gourmande” à la Ruche Éco de Courtenay

✨ Dégustation offerte de mes créations

Jeu concours gourmand

Boîte à idées

Échanges et partages

Un moment simple, gourmand et ouvert à tous

✨ PORTES OUVERTES ✨

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Je vous invite à découvrir “La Ruche est Gourmande” à la Ruche Éco de Courtenay

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Un moment simple, gourmand et ouvert à tous

⚠️ Quantités limitées .

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 82 40 69

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English :

? I invite you to discover ?La Ruche est Gourmande? at the Ruche Éco de Courtenay

? Free tasting of my creations

? Gourmet competition

? Ideas box

? Exchanges and sharing

A simple, gourmet moment open to all?

L’événement Even’t cake by Marie Pâtisse Courtenay a été mis à jour le 2026-04-13 par OT 3CBO