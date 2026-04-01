Courtenay

Voyage olfactif et sensoriel

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25 16:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Et si vous vous offriez une parenthèse de douceur et de bien-être ?

Plongez dans un univers apaisant où les senteurs éveillent vos sens et invitent au lâcher-prise Lors de cet atelier, laissez-vous guider à travers une expérience olfactive unique, propice à la détente et à la reconnexion à soi.

Et si vous vous offriez une parenthèse de douceur et de bien-être ?

Plongez dans un univers apaisant où les senteurs éveillent vos sens et invitent au lâcher-prise Lors de cet atelier, laissez-vous guider à travers une expérience olfactive unique, propice à la détente et à la reconnexion à soi. Un tirage de cartes par Myriam Card vous sera offert pour prolonger ce moment hors du temps. 25 .

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 38 09 27

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English :

Why not treat yourself to a moment of indulgence and well-being?

Immerse yourself in a soothing universe where scents awaken your senses and invite you to let go. During this workshop, let yourself be guided through a unique olfactory experience, conducive to relaxation and reconnection with yourself.

L’événement Voyage olfactif et sensoriel Courtenay a été mis à jour le 2026-04-07 par OT 3CBO