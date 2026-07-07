dimanche 20 septembre 2026 · Lieu de départ indiqué lors de la réservation · Rezé

Informations pratiques

« À vélo Simone ! » : une balade nature à vélo Dimanche 20 septembre, 15h00 Lieu de départ indiqué lors de la réservation Loire-Atlantique

À partir de 12 ans / Jauge : 15 vélos / Venez avec votre vélo et vos équipements (casque et gilet de sécurité) / Accessibilité : vélo adapté sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de la flore rezéenne !

Laissez-vous guider par une balade cycliste et botanique à la rencontre d’espaces naturels urbains en danger ou qui ont su se réinventer.

Durée : 2h (environ 10 kms)

Animée par Olivia Godart (Les Balades d’Olivia)

Organisée par la Direction environnement de la Ville de Rezé

Lieu de départ indiqué lors de la réservation Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « transitions@mairie-reze.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 13 44 10 »}] [{« link »: « https://lesbaladesdolivia.fr/ »}]

Partez à la découverte de la flore rezéenne !

Les Balades d’Olivia © Marc ROGER