« À vélo Simone ! » : une balade nature à vélo, Lieu de départ indiqué lors de la réservation, Rezé
dimanche 20 septembre 2026 · Lieu de départ indiqué lors de la réservation · Rezé
Informations pratiques
« À vélo Simone ! » : une balade nature à vélo Dimanche 20 septembre, 15h00 Lieu de départ indiqué lors de la réservation Loire-Atlantique
À partir de 12 ans / Jauge : 15 vélos / Venez avec votre vélo et vos équipements (casque et gilet de sécurité) / Accessibilité : vélo adapté sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Partez à la découverte de la flore rezéenne !
Laissez-vous guider par une balade cycliste et botanique à la rencontre d’espaces naturels urbains en danger ou qui ont su se réinventer.
Durée : 2h (environ 10 kms)
Animée par Olivia Godart (Les Balades d’Olivia)
Organisée par la Direction environnement de la Ville de Rezé
Lieu de départ indiqué lors de la réservation Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « transitions@mairie-reze.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 13 44 10 »}] [{« link »: « https://lesbaladesdolivia.fr/ »}]
Partez à la découverte de la flore rezéenne !
Les Balades d’Olivia © Marc ROGER
À voir aussi à Reze (Loire-Atlantique)
- A venir : Exposition Maternités : archéologie de la figure maternelle Chronographe (Le) Rezé 21 juillet 2026
- Dans la peau d’un bâtisseur romain Chronographe (Le) Rezé 24 juillet 2026
- Visite guidée du site archéologique Chronographe (Le) Rezé 26 juillet 2026
- SHUTDOWN + INSURGENT + FRONTSTAB Cold Crash – Brasserie nautile Rezé 31 juillet 2026
- SHUTDOWN + INSURGENT + FRONTSTAB, Cold Crash – Brasserie nautile, Rezé 31 juillet 2026