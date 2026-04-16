Tours

A vélo, Tours version Arty

31 Boulevard Heurteloup Tours Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 09:30:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-07

Partez pour une exploration artistique à vélo au cœur de Tours ! Accompagné d’une guide conférencière, découvrez le Quartier des Arts du Vieux-Tours et ses environs, où fresques murales et créations urbaines ponctuent le parcours.

Partez pour une exploration artistique à vélo au cœur de Tours ! Accompagné d’une guide conférencière, découvrez le Quartier des Arts du Vieux-Tours et ses environs, où fresques murales et créations urbaines ponctuent le parcours. Au fil des rues, la visite met également en lumière l’histoire et l’identité de ce quartier devenu un véritable lieu de vie créatif, rassemblant depuis plusieurs décennies artistes, artisans et ateliers indépendants.

Le nombre de participants est limité à 10 personnes

L’âge minimum pour participer aux balades est de 15 ans (sous la responsabilité des parents)

Les jours et horaires des balades peuvent être modifiés (raison météorologique…) 10 .

31 Boulevard Heurteloup Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37 info@tours-tourisme.fr

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English :

Explore the heart of Tours by bike! Accompanied by a tour guide, discover the Quartier des Arts du Vieux-Tours and its surroundings, where murals and urban creations punctuate the route.

L’événement A vélo, Tours version Arty Tours a été mis à jour le 2026-04-11 par Tours Val de Loire Tourisme