a voi(e)x d’encre Espace d’Art François-Auguste Ducros Grignan

Grignan

a voi(e)x d’encre

Espace d’Art François-Auguste Ducros 12 place du jeu de ballon Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Une exposition dédiée à la calligraphie où le travail de Luc Templier axé sur le dialogue entre peinture et écriture rejoindra le travail plus dessiné de Clémence Bouchereau. Nous aurons la chance d’exposer leurs œuvres du 27 juin au 30 août.

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Espace d’Art François-Auguste Ducros 12 place du jeu de ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 53 40 58 espaceducros@gmail.com

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English :

An exhibition dedicated to calligraphy, where Luc Templier’s work focuses on the dialogue between painting and writing, will be paired with Clémence Bouchereau’s more drawing-oriented work. We will have the opportunity to exhibit their works from June 27 to August 30.

L’événement a voi(e)x d’encre Grignan a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes