Chaillé-les-Marais

A voir et A manger: Distillerie Vrignaud, un patrimoine local!

Logis de Frosse Chaillé-les-Marais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 14:00:00

fin : 2026-05-05 15:00:00

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-12

Cet évènement annuel vise à valoriser et mettre en avant les acteurs du territoire qui œuvrent au quotidien en faveur de la transition écologique. A voir et à manger , des ateliers pour découvrir l’agriculture et l’alimentation locales.

Plongez dans l’histoire et les secrets de fabrication du Kamok, boisson emblématique de la Vendée du Sud et découvrez les autres spiritueux de la Distillerie Vrignaud. Une dégustation vous sera proposée. .

Logis de Frosse Chaillé-les-Marais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 37 14 68 contact@distillerie-vrignaud.fr

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English :

The aim of this annual event is to promote and highlight local players who are working on a daily basis to promote the ecological transition. A voir et à manger , workshops to discover local agriculture and food.

L’événement A voir et A manger: Distillerie Vrignaud, un patrimoine local! Chaillé-les-Marais a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud