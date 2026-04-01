Chaillé-les-Marais

A voir et A manger: Rando gourmande autour des légumes du marais

21 ter rue de la courroie Chaillé-les-Marais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:30:00

fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Cet évènement annuel vise à valoriser et mettre en avant les acteurs du territoire qui œuvrent au quotidien en faveur de la transition écologique. A voir et à manger , des ateliers pour découvrir l’agriculture et l’alimentation locales.

Aurore et Jean-Christophe vous ouvre leurs portes après une petite randonnée de 3 km en compagnie de la Vadrouille michelaise. .

21 ter rue de la courroie Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

The aim of this annual event is to promote and highlight local players who are working on a daily basis to promote the ecological transition. A voir et à manger , workshops to discover local agriculture and food.

L’événement A voir et A manger: Rando gourmande autour des légumes du marais Chaillé-les-Marais a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud