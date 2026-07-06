A vos 10 doigts : fabrique ton mini-labyrinthe à billes ! Médiathèque Violette Leduc Paris
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Violette Leduc · Paris
Informations pratiques
Une activité pour les petits bricoleurs en herbe !
Durant cet atelier, les enfants découvriront les bases de la menuiserie (découpe, collage et ponçage), tout en laissant cours à leur imagination pour personnaliser leur labyrinthe.
Chaque enfant repartira avec sa création à la fin de l’atelier.
À partir de 6 ans, présence d’un adulte nécessaire.
Gratuit sur réservation au 01 55 25 80 20 ou mediatheque.violette-leduc@paris.fr
Un atelier pour découvrir la menuiserie et fabriquer ton propre labyrinthe en bois.
Le samedi 17 octobre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Présence d’un adulte nécessaire.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-17T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-17T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-17T15:00:00+02:00_2026-10-17T17:00:00+02:00
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/
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