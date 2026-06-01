A vos carreaux ! Reconstituer les sols du Moyen Âge, Château de Mez-le-Maréchal, Dordives

A vos carreaux ! Reconstituer les sols du Moyen Âge Dimanche 14 juin, 10h00 Château de Mez-le-Maréchal Loiret

Tarif : 2€, réservation sur place, règlement par chèque ou espèces.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Et si les sols racontaient eux aussi l’histoire du château ? Reconstituez des motifs de pavements médiévaux à l’aide de demi-carreaux de terre cuite coloré. A partir de fiches modèles, observez, assemblez et retrouvez les formes qui composaient les décors des sols au Moyen Age.

Cette activité vient compléter les animations archéologiques proposées gratuitement par les Amis du Mez tout au long de la journée. Ensemble, ces propositions vous permettront de découvrir le château autrement : par les traces, l’histoire, l’architecture et les savoir-faire médiévaux.

Nous vous invitons à découvrir le détail de chaque activité en consultants les fiches de l’évènement !

Château de Mez-le-Maréchal 1400 route de Bransles, 45680, Dordives Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire https://www.chateau-mezlemarechal.com/ https://www.tourismeloiret.com/fr/diffusio/visites/chateau-de-mez-le-marechal-dordives_TFOPCUCEN045V501DML;https://www.amisdumez.org/ Aux portes du Gâtinais, ce rare château-fort vous plonge au cœur du Moyen Âge capétien. Derrière ses murs se cache une histoire étonnante : celles des Cléments, une famille proche des rois de France, berceau des premiers maréchaux du royaume.

Donjon impressionnant, enceinte militaire en avance sur son temps, tours, archères, réemploi de matériaux et style de taille rappelant l’antiquité… Le Mez n’est pas une simple ruine. Ses pierres gardent la mémoire d’un passé plus ancien, tandis que ses murs racontent une époque où le pouvoir royal s’affirme et où la France commence peu à peu à se dessiner.

Pourquoi ce château a-t-il été construit ainsi ? A quoi servait-il vraiment ? Et s’il avait été l’un des brouillons du Louvre de Philippe Auguste ?

Pour répondre à ces questions, les Amis du Mez font parler les pierres. Fouilles, recherche historiques, étude du bâti, archives… l’association explore le château pierre après pierre pour mieux comprendre son histoire et partager ses découvertes avec vous.

Portée par des bénévoles passionnés, elle contribue activement à faire progresser la connaissance du site tout en rendant cette recherche accessible à tous.

A la croisée de l’histoire royale, de l’architecture militaire et de la recherche archéologique, le château de Mez-le-Maréchal se révèle comme un site rare, encore en pleine découverte. Parking sur place.

Possibilité de venir en train : Transilien ligne R (Gare de Dordives) puis 20 minutes de marche.

Les animaux de compagnie sont les bienvenus.

Et si les sols racontaient eux aussi l’histoire du château ? Reconstituez des motifs de pavements médiévaux à l’aide de demi-carreaux de terre cuite coloré. A partir de fiches modèles, observez, et …

©FlorianRenucci