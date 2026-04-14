« À vos marques et indices ! » Parcours d’orientation à la recherche de la ville gauloise de Corent, Plateau de Corent, Veyre-Monton

« À vos marques et indices ! » Parcours d’orientation à la recherche de la ville gauloise de Corent Samedi 13 juin, 10h00, 14h00, 16h30 Plateau de Corent Puy-de-Dôme

RDV au panneau de départ des visites à l’entrée de l’aménagement archéologique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

En famille ou entre amis, et sous la houlette de notre guide-conférencier, parcourez le plateau de Corent en quête d’indices sur les us et coutumes des habitants de la ville arverne au Ier siècle avant notre ère…

Plateau de Corent Oppidum de Corent Veyre-Monton 63960 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 60 16 93 http://www.musee-gergovie.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.musee-gergovie.fr »}] Suivre les panneaux indicatifs pour accéder au site. Parkings au pied du site et sur le site.

En famille ou entre amis, et sous la houlette de notre guide-conférencier, parcourez le plateau de Corent en quête d’indices sur les us et coutumes des habitants de la ville arverne au Ier siècle…

© Musée de Gergovie