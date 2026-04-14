Concert La Mécanique des Songes « Exploration » sur le plateau de Corent Dimanche 14 juin, 18h00 Plateau de Corent Puy-de-Dôme

RDV dans les gradins du théâtre romain. En partenariat avec le festival « Voix & Patrimoines » Repli à la salle de l’Amphore de Corent en cas d’intempéries. Sans réservation dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:15:00+02:00

Fin : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:15:00+02:00

Entre chants traditionnels revisités, créations originales et musiques du monde, la Mécanique des Songes tisse un univers sensible où rêveries et poésie riment avec délicate alchimie du répertoire. Ce trio féminin explore la puissance expressive de la voix qu’elle soit à cappella ou accompagnée d’un violon, d’une mandoline ou de suaves percussions. Leur complicité scénique et la justesse de leurs harmonies feront de la scène antique de Corent un lieu suspendu, hors du temps, où les voix deviennent architecture et le patrimoine, musique.

Plateau de Corent Oppidum de Corent Veyre-Monton 63960 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 60 16 93 http://www.musee-gergovie.fr Suivre les panneaux indicatifs pour accéder au site. Parkings au pied du site et sur le site.

Entre chants traditionnels revisités, créations originales et musiques du monde, la Mécanique des Songes tisse un univers sensible où rêveries et poésie riment avec délicate alchimie du répertoire. à…

© Romain Salmon