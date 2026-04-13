Visite guidée « Corent, Quand les Gaulois vivaient en ville », Plateau de Corent, Veyre-Monton

Visite guidée « Corent, Quand les Gaulois vivaient en ville » Dimanche 14 juin, 16h30 Plateau de Corent Puy-de-Dôme

RDV au panneau de départ des visites à l’entrée de l’aménagement archéologique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T16:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:45:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:45:00+02:00

Au coeur du plateau de Corent, cette visite guidée dans ce qui fut le centreville de l’oppidum arverne permet de renverser les idées reçues sur les Gaulois et leur mode de vie…

Plateau de Corent Oppidum de Corent Veyre-Monton 63960 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 60 16 93 http://www.musee-gergovie.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.musee-gergovie.fr »}] Suivre les panneaux indicatifs pour accéder au site. Parkings au pied du site et sur le site.

Au coeur du plateau de Corent, cette visite guidée dans ce qui fut le centreville de l’oppidum arverne permet de renverser les idées reçues sur les Gaulois et leur mode de vie…

© Musée de Gergovie