Rencontre vigneronne à Corent, Plateau de Corent, Veyre-Monton
Rencontre vigneronne à Corent, Plateau de Corent, Veyre-Monton dimanche 14 juin 2026.
Rencontre vigneronne à Corent Dimanche 14 juin, 20h00 Plateau de Corent Puy-de-Dôme
RDV au Domaine Les Vents d’Anges Rue principale – Corent. En partenariat avec le festival « Voix & Patrimoines » et le réseau De nos fermes 63
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T20:00:00+02:00 – 2026-06-14T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T20:00:00+02:00 – 2026-06-14T21:00:00+02:00
Visite de cave et dégustation de vins AOP Côte d’Auvergne : Lionel Liévain travaille deux hectares de vignes en cépage gamay d’Auvergne, répartis autour du Puy de Corent. Dans sa cave centenaire se mêlent le vin, l’eau et l’Antiquité : une amphore gallo-romaine trouvée sur ses terres et sous les fûts de rosé pâle ou de rouge, une source…
Plateau de Corent Oppidum de Corent Veyre-Monton 63960 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 60 16 93 http://www.musee-gergovie.fr Suivre les panneaux indicatifs pour accéder au site. Parkings au pied du site et sur le site.
Visite de cave et dégustation de vins AOP Côte d’Auvergne : Lionel Liévain travaille deux hectares de vignes en cépage gamay d’Auvergne, répartis autour du Puy de Corent. Dans sa cave centenaire se :…
© Marion Arribart
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