A vos marques, prêts ? Jouez ! Médiathèque de Gasny Gasny
mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque de Gasny · Gasny
Informations pratiques
Gasny
A vos marques, prêts ? Jouez !
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 16:00:00
fin : 2026-09-09 17:30:00
Date(s) :
2026-09-09
On fait une partie de jeux ?
Venez vous amuser et partager une partie de jeu pour le plaisir de découvrir et/ou de rejouer.
Convivialité et éclats de rire garantis !
Entrée libre.
En famille ! .
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr
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English : A vos marques, prêts ? Jouez !
L’événement A vos marques, prêts ? Jouez ! Gasny a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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