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A vos marques, prêts ? Jouez ! Médiathèque de Gasny Gasny

mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque de Gasny · Gasny

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Médiathèque de Gasny
Adresse
42 rue de Paris
Ville
27620 Gasny
Département
Eure
Tarif

Gasny

A vos marques, prêts ? Jouez !

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 16:00:00
fin : 2026-09-09 17:30:00

Date(s) :
2026-09-09

On fait une partie de jeux ?
Venez vous amuser et partager une partie de jeu pour le plaisir de découvrir et/ou de rejouer.
Convivialité et éclats de rire garantis !
Entrée libre.
En famille !   .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57  mediatheque.gasny@sna27.fr

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English : A vos marques, prêts ? Jouez !

L’événement A vos marques, prêts ? Jouez ! Gasny a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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