A vos marques, prêts ? Jouez ! Médiathèque de Gasny Gasny

Informations pratiques

Gasny

A vos marques, prêts ? Jouez !

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 16:00:00

fin : 2026-09-09 17:30:00

Date(s) :

2026-09-09

On fait une partie de jeux ?

Venez vous amuser et partager une partie de jeu pour le plaisir de découvrir et/ou de rejouer.

Convivialité et éclats de rire garantis !

Entrée libre.

En famille ! .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr

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English : A vos marques, prêts ? Jouez !

L’événement A vos marques, prêts ? Jouez ! Gasny a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération