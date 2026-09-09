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Blabla bouquins Médiathèque de Gasny Gasny

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Gasny · Gasny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque de Gasny
Adresse
42 rue de Paris
Ville
27620 Gasny
Département
Eure
Tarif

Gasny

Blabla bouquins

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-11-14

Venez découvrir de nouveaux livres et partager vos réflexions avec d’autres passionnés de lecture. Amateur ou non, vous êtes les bienvenus !   .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57  mediatheque.gasny@sna27.fr

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English : Blabla bouquins

L’événement Blabla bouquins Gasny a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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