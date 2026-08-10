Atelier de sensibilisation “Mon enfant est DYS que puis-je faire en attendant l’orthophoniste ?” Médiathèque de Gasny Gasny
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque de Gasny · Gasny
Informations pratiques
Gasny
Atelier de sensibilisation “Mon enfant est DYS que puis-je faire en attendant l’orthophoniste ?”
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26 12:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Parents d’enfants avec suspicion ou diagnostic de trouble DYS, en attente de prise en charge (orthophonie notamment) Objectifs de l’atelier • Informer les familles sur les troubles DYS (dyslexie, dysphasie, dysorthographie, etc.) • Déculpabiliser les parents et leur donner des repères concrets • Proposer des pistes d’actions à mettre en place en attendant une rééducation • Encourager le lien parent–enfant et la coopération avec les enseignants • Transmettre des outils simples pour faciliter les apprentissages au quotidien Atelier animé en toute bienveillance par Emilie Couvreux, Éducatrice spécialisée Public visé Adulte. Conditions Gratuit sur inscription. .
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de sensibilisation “Mon enfant est DYS que puis-je faire en attendant l’orthophoniste ?”
L’événement Atelier de sensibilisation “Mon enfant est DYS que puis-je faire en attendant l’orthophoniste ?” Gasny a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Gasny (Eure)
- Bal de la rentrée avec l’Orchestre Franck Vilain Salle des fêtes Edmond Lemoine Gasny 6 septembre 2026
- A vos marques, prêts ? Jouez ! Médiathèque de Gasny Gasny 9 septembre 2026
- Blabla bouquins Médiathèque de Gasny Gasny 19 septembre 2026
- Fête de la Pomme Gasny 27 septembre 2026