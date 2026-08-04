Bal de la rentrée avec l’Orchestre Franck Vilain Salle des fêtes Edmond Lemoine Gasny

Informations pratiques

Gasny

Bal de la rentrée avec l’Orchestre Franck Vilain

Salle des fêtes Edmond Lemoine Route de Fourges Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

L’association Danc’Eure vous invite à célébrer la rentrée sous le signe de la danse, de la convivialité et du partage ! Animé par Mélody et Franck de l’Orchestre Franck Vilain, ce bal vous promet une après-midi festive et rythmée pour vous évader en musique.

Chaque entrée comprend une pâtisserie artisanale et une boisson sans alcool pour une pause gourmande. .

Salle des fêtes Edmond Lemoine Route de Fourges Gasny 27620 Eure Normandie +33 6 23 07 95 97 michel.travadon@orange.fr

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English : Bal de la rentrée avec l’Orchestre Franck Vilain

L’événement Bal de la rentrée avec l’Orchestre Franck Vilain Gasny a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération