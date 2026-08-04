Bal de la rentrée avec l’Orchestre Franck Vilain Salle des fêtes Edmond Lemoine Gasny
dimanche 6 septembre 2026 · Salle des fêtes Edmond Lemoine · Gasny
Informations pratiques
Gasny
Bal de la rentrée avec l’Orchestre Franck Vilain
Salle des fêtes Edmond Lemoine Route de Fourges Gasny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:30:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
L’association Danc’Eure vous invite à célébrer la rentrée sous le signe de la danse, de la convivialité et du partage ! Animé par Mélody et Franck de l’Orchestre Franck Vilain, ce bal vous promet une après-midi festive et rythmée pour vous évader en musique.
Chaque entrée comprend une pâtisserie artisanale et une boisson sans alcool pour une pause gourmande. .
Salle des fêtes Edmond Lemoine Route de Fourges Gasny 27620 Eure Normandie +33 6 23 07 95 97 michel.travadon@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal de la rentrée avec l’Orchestre Franck Vilain
L’événement Bal de la rentrée avec l’Orchestre Franck Vilain Gasny a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération