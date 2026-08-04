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AGENDA · Gasny

Bal de la rentrée avec l’Orchestre Franck Vilain Salle des fêtes Edmond Lemoine Gasny

dimanche 6 septembre 2026 · Salle des fêtes Edmond Lemoine · Gasny

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle des fêtes Edmond Lemoine
Adresse
Route de Fourges
Ville
27620 Gasny
Département
Eure
Tarif

Gasny

Bal de la rentrée avec l’Orchestre Franck Vilain

Salle des fêtes Edmond Lemoine Route de Fourges Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:30:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

L’association Danc’Eure vous invite à célébrer la rentrée sous le signe de la danse, de la convivialité et du partage ! Animé par Mélody et Franck de l’Orchestre Franck Vilain, ce bal vous promet une après-midi festive et rythmée pour vous évader en musique.

Chaque entrée comprend une pâtisserie artisanale et une boisson sans alcool pour une pause gourmande.   .

Salle des fêtes Edmond Lemoine Route de Fourges Gasny 27620 Eure Normandie +33 6 23 07 95 97  michel.travadon@orange.fr

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English : Bal de la rentrée avec l’Orchestre Franck Vilain

L’événement Bal de la rentrée avec l’Orchestre Franck Vilain Gasny a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération