Informations pratiques

Gasny

Fête de la Pomme

Ancienne Ecole du Mesnil Milon Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Fête de la Pomme organisée par les Rendez-Vous du Mesnil

Dimanche 27 Septembre de 10h à 18h

Ancienne Ecole du Mesnil Milon

Jus de Pommes pressé sur place et proposé à la dégustation,

Exposition d’anciennes variétés de pommes, fabrication de jus de pommes.

Vente de pommes, panier gourmand

Apiculteur Restauration .

Ancienne Ecole du Mesnil Milon Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 52 57 89

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English : Fête de la Pomme

L’événement Fête de la Pomme Gasny a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération