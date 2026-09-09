Fête de la Pomme Gasny
dimanche 27 septembre 2026 · Gasny
Informations pratiques
Gasny
Fête de la Pomme
Ancienne Ecole du Mesnil Milon Gasny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Fête de la Pomme organisée par les Rendez-Vous du Mesnil
Dimanche 27 Septembre de 10h à 18h
Ancienne Ecole du Mesnil Milon
Jus de Pommes pressé sur place et proposé à la dégustation,
Exposition d’anciennes variétés de pommes, fabrication de jus de pommes.
Vente de pommes, panier gourmand
Apiculteur Restauration .
Ancienne Ecole du Mesnil Milon Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 52 57 89
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English : Fête de la Pomme
L’événement Fête de la Pomme Gasny a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération