À vos souhaits, atelier ex-voto Chronographe (Le) Rezé
jeudi 22 octobre 2026 · Chronographe (Le) · Rezé
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-22 14:30 – 15:30
Gratuit : non Atelier enfant : Métropolitain : 3€ // Non-métropolitain : 6€ // Carte Blanche : 2,5€ Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 12
Cet atelier consiste à découvrir une pratique très ancienne : celle des ex-voto. Dans le monde gréco-romain, l’ex-voto est une offrande faite aux dieux dans un sanctuaire, en remerciement de l’accomplissement d’un vœu ou dans l’attente qu’il se réalise. Ces ex-voto nous en apprennent beaucoup pour les rites et les croyances passées et leur continuité jusqu’à présent. Lors de cet atelier, chaque participant.e réalise son propre ex-voto.
Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr https://billets.lechronographe.nantesmetropole.fr/home
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