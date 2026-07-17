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À vos souhaits, atelier ex-voto Chronographe (Le) Rezé

jeudi 22 octobre 2026 · Chronographe (Le) · Rezé

À vos souhaits, atelier ex-voto Chronographe (Le) Rezé

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Chronographe (Le)
Adresse
21 Rue Saint Lupien
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Atelier enfant : Métropolitain : 3€ // Non-métropolitain : 6€ // Carte Blanche : 2,5€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-22 14:30 – 15:30
Gratuit : non Atelier enfant : Métropolitain : 3€ // Non-métropolitain : 6€ // Carte Blanche : 2,5€ Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 12 

Cet atelier consiste à découvrir une pratique très ancienne : celle des ex-voto. Dans le monde gréco-romain, l’ex-voto est une offrande faite aux dieux dans un sanctuaire, en remerciement de l’accomplissement d’un vœu ou dans l’attente qu’il se réalise. Ces ex-voto nous en apprennent beaucoup pour les rites et les croyances passées et leur continuité jusqu’à présent. Lors de cet atelier, chaque participant.e réalise son propre ex-voto.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr https://billets.lechronographe.nantesmetropole.fr/home


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