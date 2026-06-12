Papangu + Lev Radagan Cold Crash – Brasserie nautile Rezé
Papangu + Lev Radagan Cold Crash – Brasserie nautile Rezé jeudi 20 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 20:00 – 23:00
Gratuit : non 15 € Ticket via billetterie en ligne ou directement à la porte. Adulte
CASH PISTACHE PRESENTS – Papangu, Lev Radagan au Cold Crash, NantesPapangu, c’est LA flèche montante du métal brésilien. Difficile à catégoriser, tantôt métal prog avec des influences Jazz, black métal, allant même piocher dans la musique d’anime et J-RPG… le tout en utilisant des samples, instruments et certains objets pour enrichir leur set. Papangu c’est aussi un groupe qui unit, utilisant leur influence dans la scène brésilienne pour supporter au mieux les groupes locaux – et nous sommes très content de les retrouver après leur passage au Arc Tangent en Angleterre.Avec Lev Radagan, on passe plus au Rock Psychédélique. C’est un duo berlinois qui tourne le rock psyché de manière ritualistique sur scène pour créer leur son unique. Des influences blues, rock, du pulse trip-hop et des percussions tribales, voir des textures orientales, le tout soutenu par un instrument construit par Sxantana (le chanteur du groupe) – Une Skateboard Slide Guitar. Le groupe a monté après une performance particulièrement explosive au Hellfest 2025 – c’est à ne pas raté.On se retrouve au Cold Crash pour la dose annuelle de rock psyché!!
Cold Crash – Brasserie nautile Rezé 44400
https://www.eventbrite.co.uk/e/papangu-lev-radagan-nantes-tickets-1990085183355?aff=oddtdtcreator
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