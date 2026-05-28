Visite guidée dans tous les sens Chronographe (Le) Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-12 15:00 – 16:00

Gratuit : non Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ – 3€ – 2€ // Gratuit pour les moins de 7 ans. Senior, Personne en situation de handicap, Tout public, Jeune Public, En famille, Adulte, Etudiant

Cet été, Le Chronographe vous propose de découvrir le site archéologique autrement par votre imagination et vos sens. Le médiateur vous fera revivre l’activité du quartier portuaire de Ratiatum. Ressentez les odeurs, les bruits et l’atmosphère antique au cours de cette visite.Sur réservation par mail, téléphone ou sur place.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320



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