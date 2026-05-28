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Atelier Fouiller comme un archéologue / 7-10 ans Chronographe (Le) Rezé

Atelier Fouiller comme un archéologue / 7-10 ans Chronographe (Le) Rezé

Atelier Fouiller comme un archéologue / 7-10 ans Chronographe (Le) Rezé vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Chronographe (Le)

Adresse : 21 Rue Saint Lupien

Ville : 44400 Rezé

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 16:30

Tarif : Tarif Métropolitain : 3€ // Tarif Non Métropolitain : 6€ // Tarif Carte Blanche : 2.50€

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-10 16:30 – 17:30
Gratuit : non Tarif Métropolitain : 3€ // Tarif Non Métropolitain : 6€ // Tarif Carte Blanche : 2.50€ Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 10 

Cet atelier permet de se mettre dans la peau d’un archéologue. Equipés de truelle, pelle et pinceau, les enfants sont initiés à la fouille dans de grands bacs. A la fin de l’atelier, ils décrivent ce qu’ils ont trouvé, cela leur permet, comme un archéologue, d’analyser et de remettre en contexte leur découverte.Atelier pour les enfants de 7 à 10 ans.Sur réservation en ligne.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr https://billets.lechronographe.nantesmetropole.fr/home


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