Atelier Fouiller comme un archéologue / 7-10 ans Chronographe (Le) Rezé
Atelier Fouiller comme un archéologue / 7-10 ans Chronographe (Le) Rezé vendredi 10 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-10 16:30 – 17:30
Gratuit : non Tarif Métropolitain : 3€ // Tarif Non Métropolitain : 6€ // Tarif Carte Blanche : 2.50€ Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 10
Cet atelier permet de se mettre dans la peau d’un archéologue. Equipés de truelle, pelle et pinceau, les enfants sont initiés à la fouille dans de grands bacs. A la fin de l’atelier, ils décrivent ce qu’ils ont trouvé, cela leur permet, comme un archéologue, d’analyser et de remettre en contexte leur découverte.Atelier pour les enfants de 7 à 10 ans.Sur réservation en ligne.
Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr https://billets.lechronographe.nantesmetropole.fr/home
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