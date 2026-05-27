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Visite guidée en LSF de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle Chronographe (Le) Rezé

Visite guidée en LSF de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle Chronographe (Le) Rezé

Visite guidée en LSF de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle Chronographe (Le) Rezé samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Chronographe (Le)

Adresse : 21 Rue Saint Lupien

Ville : 44400 Rezé

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 14:30

Tarif : Tarif plein : 6 €Tarif réduit : 3.50€ / 3 € / 2 €Gratuité pour les moins de 7 ans

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 14:30 – 15:30
Gratuit : non Tarif plein : 6 €Tarif réduit : 3.50€ / 3 € / 2 €Gratuité pour les moins de 7 ans Personne en situation de handicap, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99 

Le Chronographe propose une visite guidée bilingue LSF/français de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle. Suivez un guide sourd de Nantes LSF pour la médiation LSF et un médiateur du Chronographe pour la traduction en français.Jauge de 15 personnes

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0677003773


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