Visite guidée en LSF de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle Chronographe (Le) Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 14:30 – 15:30

Gratuit : non Tarif plein : 6 €Tarif réduit : 3.50€ / 3 € / 2 €Gratuité pour les moins de 7 ans Personne en situation de handicap, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Le Chronographe propose une visite guidée bilingue LSF/français de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle. Suivez un guide sourd de Nantes LSF pour la médiation LSF et un médiateur du Chronographe pour la traduction en français.Jauge de 15 personnes

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0677003773



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