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À vous de jouer Montargis

À vous de jouer Montargis

À vous de jouer Montargis samedi 25 juillet 2026.

Adresse : 2 Rue Franklin Roosevelt

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Montargis

À vous de jouer

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-07-25

À vous de jouer
Libérez le joueur qui est en vous ! Jeux de dés, de cartes, de stratégie et jeux de rôle seront au rendez-vous pour vous faire passer un moment de détente et de convivialité!   .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70 

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It’s up to you

L’événement À vous de jouer Montargis a été mis à jour le 2026-06-15 par OT MONTARGIS

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