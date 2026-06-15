À vous de jouer Montargis samedi 25 juillet 2026.

Montargis

À vous de jouer

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

À vous de jouer

Libérez le joueur qui est en vous ! Jeux de dés, de cartes, de stratégie et jeux de rôle seront au rendez-vous pour vous faire passer un moment de détente et de convivialité! .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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It’s up to you

L’événement À vous de jouer Montargis a été mis à jour le 2026-06-15 par OT MONTARGIS