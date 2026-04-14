À vous d’jouer !, Bibliothèque Triangle, Rennes

À vous d’jouer ! 29 avril et 27 mai Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T16:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:30:00+02:00

Un moment convivial pour découvrir et jouer à des jeux de société en famille ou entre amis. Suivi d’un goûter et d’un temps d’échanges.

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr

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