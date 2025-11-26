AADI Salon de Musique Route de Kermarval Plougasnou

Plougasnou

AADI Salon de Musique

Route de Kermarval Chapelle Saint-Nicolas Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Après les inoubliables prestations de 2023 et 2024, nous avons le plaisir de revoir quelques uns de nos artistes indiens préférés, dont la renommée est internationale, et cette fois en y joignant Debasmita Bhathacharya, rare femme et talentueuse joueuse de sarod.

Rishab Prasanna en 2017, dans le film Le Sens de la fête , Rishab Prasanna jouait un jeune cuisinier indien qui sauvait miraculeusement une soirée de mariage du désastre en improvisant un solo étourdissant sur sa flûte bansuri. Initié dès l’âge de 5 ans à la flûte bansuri, selon la manière traditionnelle de l’Inde où la musique n’est pas écrite, mais où chaque raga s’apprend à l’oreille.

Debasmita Bhathacharya est une talentueuse virtuose du sarod dont la musique transcende les frontières. Née dans une famille de musiciens, elle s’est formée auprès du légendaire Padma Bhushan Pandit Buddhadev Dasgupta. Elle s’est produite dans des lieux prestigieux à travers le monde du World Expo 2020 à Dubaï avec le World Strings Ensemble, au Queen Elizabeth Hall au Royaume-Uni avec l’Aurora Orchestra et Manu Delago…

Tristan Auvray, tablaïste, est un partenaire régulier et apprécié de AADI.

Issu d’une famille de musiciens, il a suivi une formation de percussionniste avec le maître du tabla de Calcutta Pandit Shankar Ghosh. Depuis plusieurs années, il est l’accompagnateur favoris de nombreux musiciens indiens en tournée en France.

Mosin Kawa a commencé l’étude des tablas à l’âge de 3 ans et est porteur d’une tradition musicale orale qui se transmet depuis 7 générations dans sa famille originaire du Rajasthan . Depuis l’âge de 15 ans il se produit en Inde et dans toute l’Europe. .

Route de Kermarval Chapelle Saint-Nicolas Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 62 45 75

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English : AADI Salon de Musique

L’événement AADI Salon de Musique Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-11 par OT BAIE DE MORLAIX