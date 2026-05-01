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Tournoi de judo enfant René Geslin Salle omnisports Plougasnou

Tournoi de judo enfant René Geslin Salle omnisports Plougasnou samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle omnisports

Adresse : Impasse Pierre de Coubertin

Ville : 29630 Plougasnou

Département : Finistère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Plougasnou

Tournoi de judo enfant René Geslin

Salle omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Venez encourager les judokas et profitez de cet évènement pour découvrir ce sport. Un moment sportif, convivial et respectueux qui prônera les valeurs du judo respect, confiance en soi, amitié, discipline, plaisir. L’occasion de s’amuser, se dépasser et partager la passion du sport !

Buvette et petite restauration sur place. Venez nombreux encourage les enfants !   .

Salle omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou 29630 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Tournoi de judo enfant René Geslin Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-21 par OT BAIE DE MORLAIX

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