Trégor en fleurs Route du Penquer Plougasnou

Plougasnou

Trégor en fleurs

Route du Penquer Pépinières des Vieilles Forges Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Pour cette nouvelle édition, 8 pépinières et jardins du Trégor breton vous ouvrent leurs portes le dernier weekend de mai. Des producteurs passionnés vous attendent pour vous présenter leurs collections de vivaces et arbustes peu courants et vous conseiller dans vos plantations. Une belle occasion pour les amateurs de plantes de (re)découvrir le Trégor au travers de ses pépinières, entre Morlaix, Lannion et Guingamp.

Participants

– Les Vieilles Forges (chez Christophe Le Gall), route de Penquer, Plougasnou

– Le Jardin de Gwen, Rossolic, Pouégat-Guerrand

– Sous un Arbre Perché, Kervocu, Guerlesquin

– Un simple Jardin, Keranoc’h, Trégrom

– Saint Lavan, Rte de Saint Lavan, Ploulec’h

– La Vallée des Bambous, Kergalaon, Plougonver

– Barnhaven Primroses, Plestin-les-Grèves

– Exotik Trégor, Lanvellec

Ouvert à tous. .

Route du Penquer Pépinières des Vieilles Forges Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Trégor en fleurs Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-23 par OT BAIE DE MORLAIX