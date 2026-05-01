Trégor en fleurs Route du Penquer Plougasnou
Trégor en fleurs Route du Penquer Plougasnou samedi 30 mai 2026.
Plougasnou
Trégor en fleurs
Route du Penquer Pépinières des Vieilles Forges Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Pour cette nouvelle édition, 8 pépinières et jardins du Trégor breton vous ouvrent leurs portes le dernier weekend de mai. Des producteurs passionnés vous attendent pour vous présenter leurs collections de vivaces et arbustes peu courants et vous conseiller dans vos plantations. Une belle occasion pour les amateurs de plantes de (re)découvrir le Trégor au travers de ses pépinières, entre Morlaix, Lannion et Guingamp.
Participants
– Les Vieilles Forges (chez Christophe Le Gall), route de Penquer, Plougasnou
– Le Jardin de Gwen, Rossolic, Pouégat-Guerrand
– Sous un Arbre Perché, Kervocu, Guerlesquin
– Un simple Jardin, Keranoc’h, Trégrom
– Saint Lavan, Rte de Saint Lavan, Ploulec’h
– La Vallée des Bambous, Kergalaon, Plougonver
– Barnhaven Primroses, Plestin-les-Grèves
– Exotik Trégor, Lanvellec
Ouvert à tous. .
Route du Penquer Pépinières des Vieilles Forges Plougasnou 29630 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Trégor en fleurs Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-23 par OT BAIE DE MORLAIX
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