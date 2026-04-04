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ABBA GOLD THE CONCERT SHOW – ABBA GOLD LE CEPAC SILO Marseille

ABBA GOLD THE CONCERT SHOW – ABBA GOLD LE CEPAC SILO Marseille

ABBA GOLD THE CONCERT SHOW – ABBA GOLD LE CEPAC SILO Marseille jeudi 18 mars 2027.

Lieu : LE CEPAC SILO

Adresse : 35 Quai du Lazaret

Ville : 13002 Marseille

Département : 13

Début : 2027-03-18

Fin : 2027-03-18

Heure de début : 20:00

ABBA GOLD THE CONCERT SHOW – ABBA GOLD Début : 2027-03-18 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13

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