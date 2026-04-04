ABBA GOLD THE CONCERT SHOW – ABBA GOLD LE CEPAC SILO Marseille
ABBA GOLD THE CONCERT SHOW – ABBA GOLD LE CEPAC SILO Marseille jeudi 18 mars 2027.
ABBA GOLD THE CONCERT SHOW – ABBA GOLD Début : 2027-03-18 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13
À voir aussi à Marseille (13)
- LE TABLEAU MAGIQUE LA DIVINE COMEDIE – MARSEILLE Marseille 8 avril 2026
- LA NUIT DES COLIBRIS LE CEPAC SILO Marseille 8 avril 2026
- SELLIG – EPISODE 6 – LE CEPAC SILO Marseille 9 avril 2026
- RAYAD – Rayad en Concert À L’affranchi L’AFFRANCHI Marseille 10 avril 2026
- Viving Parc des Expositions Marseille 10 avril 2026