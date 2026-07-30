Informations pratiques

Fontevraud-l’Abbaye

Abbaye royale de Fontevraud

Abbaye royale de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Fondée en 1101, l’Abbaye de Fontevraud est la plus vaste cité monastique d’Europe. Maison centrale de détention entre 1814 et 1963, elle est, depuis 1975, un Centre Culturel de Rencontre.

Les visiteurs sont invités à découvrir l’œuvre de Romain Bernini, les vitraux de François Rouan ainsi que le parcours de création contemporaine.

Abbaye royale de Fontevraud

Dernière demeure d’Aliénor d’Aquitaine et nécropole de la dynastie Plantagenêt, l’Abbaye royale de Fontevraud garde bien des mystères. Découvrez son passé monastique et carcéral, et plongez au cœur d’un Centre Culturel de Rencontre vibrant.

Partez à la rencontre des étudiants guides-conférenciers et des professionnels du patrimoine tels que les Compagnons Tailleurs de Pierre de Saumur, et découvrez les secrets d’une histoire millénaire et les techniques de construction à l’origine d’une architecture majestueuse.

Ateliers de construction architecturale en libre accès.

Diffusion dans le chauffoir du film à 360° Entre Ciel et Terre .

Fontevraud, le musée d’Art moderne

Le musée d’Art moderne de Fontevraud abrite, depuis 2021, les collections nationales Martine et Léon Cligman riches de plus de 800 œuvres. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez gratuitement les œuvres et les personnages emblématiques de ce musée de France .

Les visiteurs sont aussi invités à découvrir l’exposition temporaire Chambre noire, Toile blanche ateliers plastiques autour d’une technique photographique.

Atelier artistique en continu sur le thème de l’exposition temporaire.

Interventions flash de professionnels des métiers de la culture et du patrimoine.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 19h. .

Abbaye royale de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Founded in 1101, Fontevraud Abbey is the largest monastic complex in Europe. Used as a central prison between 1814 and 1963, it has served as a Cultural and Conference Center since 1975.

L’événement Abbaye royale de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME