Informations pratiques

Fontevraud-l’Abbaye

Église Saint-Michel

4-5 place Saint-Michel Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’église paroissiale de style gothique angevin, fondée au 12e siècle était à l’origine une chapelle rattachée à l’abbaye.

Elle est entourée d’une galerie en charpente de bois datée du 18e siècle. A l’intérieur, on y retrouve un maître-autel en bois doré appartenant initialement à l’église abbatiale ainsi qu’un retable en tuffeau du 17e siècle.

Présence d’une exposition de photos sur la vie du village sous l’auvent de l’église Saint-Michel.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 19h. .

4-5 place Saint-Michel Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

The Angevin Gothic parish church, founded in the 12th century, was originally a chapel attached to the abbey.

L’événement Église Saint-Michel Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME