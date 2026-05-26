Tuffé Val de la Chéronne

Abbayescope portez un autre regard sur l’Abbaye de Tuffé

2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-05

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, l’Abbaye invite les visiteurs à une expérience visuelle l’Abbayescope. Ce dispositif d’animations libres propose aux petits et grands de redécouvrir le site grâce à des outils d’observation originaux. En jouant avec des cadres et des miroirs notamment, l

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, l’Abbaye invite les visiteurs à une expérience visuelle l’Abbayescope. Ce dispositif d’animations libres propose aux petits et grands de redécouvrir le site grâce à des outils d’observation originaux. En jouant avec des cadres et des miroirs notamment, les jardins deviennent un terrain d’expérimentation visuelle. Des points e vue prêts à être capturés. .

2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire amis.abbaye.tuffe@orange.fr

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English :

For the Rendez-vous aux jardins, the Abbey invites visitors to a visual experience: the Abbayescope. This open-air event invites young and old alike to rediscover the site through original observation tools. Playing with frames and mirrors, the

L’événement Abbayescope portez un autre regard sur l’Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT72