Tuffé Val de la Chéronne

Concert Ensemble vocal Santoléa

2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Musique hispanique, chants de la Renaissance Française, Italienne et Anglaise, chants sacrés

Prestation au chapeau, donnée dans la salle des hôtes du Pavillon de l’Abbaye.

Musique hispanique, chants de la Renaissance Française, Italienne et Anglaise, chants sacrés .

2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire amis.abbaye.tuffe@orange.fr

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English :

Hispanic music, French, Italian and English Renaissance songs, sacred chants

L’événement Concert Ensemble vocal Santoléa Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT72