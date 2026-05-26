Tuffé Val de la Chéronne

Projection conférence Armand Bontemps

2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:30:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Projection conférence Armand Bontemps Portrait d’un photographe de campagne (1900-1914)

Partez sur les traces d’Armand Bontemps, photographe et éditeur de cartes postales à Tuffé au début du XXe siècle. A travers une conférence-projection, l’ethnologue Evelyne Wander retrace l’itinéraire de ce précurseur qui a immortalisé les visages et paysages du Perche Sarthois à bicyclette. Une plongée nostalgique dans la mémoire visuelle de nos bourgs. .

2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire amis.abbaye.tuffe@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference screening Armand Bontemps Portrait of a country photographer (1900-1914)

L’événement Projection conférence Armand Bontemps Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT72