ABC Ciné Commenailles salle des fêtes de Commenailles Commenailles
ABC Ciné Commenailles salle des fêtes de Commenailles Commenailles mardi 23 juin 2026.
ABC Ciné Commenailles
salle des fêtes de Commenailles place du Général Michelin Commenailles Jura
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:30:00
fin : 2026-06-23 22:30:00
Date(s) :
2026-06-23
Projection d’un film récent. .
salle des fêtes de Commenailles place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté abc.cinecommenailles@gmail.com
English : ABC Ciné Commenailles
German : ABC Ciné Commenailles
Italiano :
Espanol :
L’événement ABC Ciné Commenailles Commenailles a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme JurAbsolu