Commenailles

Fête Patronale

Stade de foot Commenailles Jura

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

La Fête Patronale est un évènement qui rassemble un repas convivial, un concert, des animations, quelques attractions foraines, un defilé de lampions suivi d’un feux d’artifice sur l’étang communal .

Stade de foot Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 47 91 54

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English : Fête Patronale

L’événement Fête Patronale Commenailles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu