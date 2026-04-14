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Fête Patronale Commenailles

Fête Patronale Commenailles samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Stade de foot

Ville : 39140 Commenailles

Département : Jura

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 7 7 Tarif enfant Tarif enfant

Commenailles

Fête Patronale

Stade de foot Commenailles Jura

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

La Fête Patronale est un évènement qui rassemble un repas convivial, un concert, des animations, quelques attractions foraines, un defilé de lampions suivi d’un feux d’artifice sur l’étang communal   .

Stade de foot Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 47 91 54 

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English : Fête Patronale

L’événement Fête Patronale Commenailles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu

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