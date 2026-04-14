Fête Patronale Commenailles
Fête Patronale Commenailles samedi 25 juillet 2026.
Commenailles
Fête Patronale
Stade de foot Commenailles Jura
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
La Fête Patronale est un évènement qui rassemble un repas convivial, un concert, des animations, quelques attractions foraines, un defilé de lampions suivi d’un feux d’artifice sur l’étang communal .
Stade de foot Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 47 91 54
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English : Fête Patronale
L’événement Fête Patronale Commenailles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu
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