Informations pratiques

Commenailles

Atelier gravure laser dun porte-clés

5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 7 – 7 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 19:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Création d’un design sur Inkscape puis gravure sur notre laser XTOOL F2 .

5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org

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English : Atelier gravure laser dun porte-clés

L’événement Atelier gravure laser dun porte-clés Commenailles a été mis à jour le 2026-07-08 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)