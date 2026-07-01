Atelier gravure laser dun porte-clés Commenailles
lundi 27 juillet 2026 · Commenailles
Informations pratiques
Commenailles
Atelier gravure laser dun porte-clés
5 Place du Général Michelin Commenailles Jura
Tarif : 7 – 7 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 19:30:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Création d’un design sur Inkscape puis gravure sur notre laser XTOOL F2 .
5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org
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English : Atelier gravure laser dun porte-clés
L’événement Atelier gravure laser dun porte-clés Commenailles a été mis à jour le 2026-07-08 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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