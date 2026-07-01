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AGENDA · Commenailles

Atelier gravure laser dun porte-clés Commenailles

lundi 27 juillet 2026 · Commenailles

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
5 Place du Général Michelin
Ville
39140 Commenailles
Département
Jura
Tarif
7 7 Autres Tarifs

Commenailles

Atelier gravure laser dun porte-clés

5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 7 – 7 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 19:30:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

Création d’un design sur Inkscape puis gravure sur notre laser XTOOL F2   .

5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39  contact@madeiniki.org

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English : Atelier gravure laser dun porte-clés

L’événement Atelier gravure laser dun porte-clés Commenailles a été mis à jour le 2026-07-08 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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