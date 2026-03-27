Jeudis de Pays Commenailles Commenailles
Jeudis de Pays Commenailles Commenailles jeudi 2 juillet 2026.
Jeudis de Pays Commenailles
Commenailles Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02 22:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Bienvenue dans les Jeudis de Pays® de Bresse Haute Seille !
Mais Les Jeudis de Pays® c’est quoi ?
– C’est 16 marchés nocturnes, dans 16 communes de notre beau territoire
– C’est de 18h à 22h pendant tout l’été
– C’est des produits de terroir mis à l’honneur et à consommer sur place.
Mais c’est aussi l’occasion de se retrouver et de partager un beau moment de convivialité sur la place du village ! .
Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 62 47 jeudisdepays@bressehauteseille.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeudis de Pays Commenailles
L’événement Jeudis de Pays Commenailles Commenailles a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme JurAbsolu
À voir aussi à Commenailles (Jura)
- Bébés Lecteurs Médiathèque Bresse Haute Seille site de Commenailles Commenailles 31 mars 2026
- ABC Ciné Commenailles Commenailles 31 mars 2026
- Soirée Cabaret Patrick Villot en concert Salle des fêtes Commenailles 18 avril 2026
- ABC Ciné Commenailles salle des fêtes Commenailles 28 avril 2026
- Les Maisons Bressanes Commenailles Jura 1 mai 2026