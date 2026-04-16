Bébés Lecteurs Médiathèque Bresse Haute Seille site de Commenailles Commenailles
Bébés Lecteurs Médiathèque Bresse Haute Seille site de Commenailles Commenailles mardi 30 juin 2026.
Commenailles
Bébés Lecteurs
Médiathèque Bresse Haute Seille site de Commenailles 90 Rue Madeleine Vionnet Commenailles Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 09:15:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Pour le tout-petit de la naissance à 3 ans, accompagné de son assistant(e) maternel(le), de ses parents, grands-parents. Autour du livre, un moment d’échange, de rencontre et de câlins.
Le petit enfant reçoit des sons, des mots et des histoires à écouter, à babiller puis à parler.
Gratuit sur réservation au 03 84 44 46 80 ou petiteenfance@bressehauteseille.fr dès la naissance .
Médiathèque Bresse Haute Seille site de Commenailles 90 Rue Madeleine Vionnet Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80 petiteenfance@bressehauteseille.fr
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English : Bébés Lecteurs
L’événement Bébés Lecteurs Commenailles a été mis à jour le 2026-04-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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