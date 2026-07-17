ABC Devos, Le Bacchus, Rennes

Informations pratiques

ABC Devos 2 – 4 février 2027 Le Bacchus Ille-et-Vilaine

Tarif : 25€ et 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-02T21:00:00+01:00 – 2027-02-02T22:15:00+01:00

Fin : 2027-02-04T21:00:00+01:00 – 2027-02-04T22:15:00+01:00

En s’appuyant sur un abécédaire, elles revisitent l’œuvre de l’auteur, et nous entraînent dans un tourbillon d’humour, donnant vie à ses jeux de mots, ses décalages et ses réflexions.

Chaque lettre de l’alphabet devient le point de départ d’une exploration des thèmes chers à Devos, comme les subtilités du langage et les paradoxes de la vie quotidienne.

Ce trio féminin fait revivre ces textes avec une énergie contagieuse et lumineuse, rendant ainsi un vibrant hommage à l’univers poétique d’un des plus grands maîtres du rire.

https://youtu.be/riIQafR0FZE

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.99.78.39.93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-bacchus.com/programmation/8211-abc-devos-fevrier-2027.html »}] [{« data »: {« author »: « Auguste &Compagnie », « cache_age »: 86400, « description »: « ABC Devos ! nSpectacle en trio, par Auguste & Compagnie nnDu 5 au 26 juillet au festival d’Avignon (relu00e2che les mercredi)n21h thu00e9u00e2tre de l’albatros, salle Magasin. nnRu00e9sumu00e9 : nu00ab ABC DEVOS u00bb est un spectacle captivant ou00f9 trois comu00e9diennes vous transportent dans lu2019univers des mots de Raymond Devos. nEn su2019appuyant sur un abu00e9cu00e9daire, elles revisitent lu2019u0153uvre de lu2019auteur, et nous entrau00eenent dans un tourbillon du2019humour, donnant vie u00e0 ses jeux de mots, ses du00e9calages et ses ru00e9flexions. Chaque lettre de lu2019alphabet devient le point de du00e9part du2019une exploration des thu00e8mes chers u00e0 Devos, comme les subtilitu00e9s du langage et les paradoxes de la vie quotidienne. nCe trio fu00e9minin fait revivre ces textes avec une u00e9nergie contagieuse et lumineuse, rendant ainsi un vibrant hommage u00e0 l’univers pou00e9tique d’un des plus grands mau00eetres du rire.nnnComu00e9diennes en alternance : Angie Degrolard, Agathe Daniaud, Elodie Grenson, Valu00e9rie Mornet, Delphine Chicoineau, Pauline TanneaunnMise en scu00e8ne : Angie Degrolard nDirection d’actrices : Philippe Sohier nTextes : Raymond Devos nnAvec le soutien de la Fondation Raymond Devos », « type »: « video », « title »: « ABC Devos ! (teaser spectacle) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/riIQafR0FZE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=riIQafR0FZE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCsXKirAX06tkxCPoMuCVmhw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/riIQafR0FZE »}]

« ABC DEVOS » est un spectacle captivant où trois comédiennes vous transportent dans l’univers des mots de Raymond Devos.