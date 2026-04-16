ABC EN FÊTE Château de Castanet Pourcharesses
ABC EN FÊTE Château de Castanet Pourcharesses samedi 18 avril 2026.
Pourcharesses
ABC EN FÊTE
Château de Castanet Castanet Pourcharesses Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Atlas de la Biodiversité Communale DE VILLEFORT & POURCHARESSES
Découvrir les trésors vivants
POUR TOUS ET TOUT ÂGE
STANDS DE DÉCOUVERTE
Expositions, Chasse aux trésors, Déambulations, Goûter
Activités pour tous
Atlas de la Biodiversité Communale DE VILLEFORT & POURCHARESSES
Ces deux communes vous donnent donc rendez vous à partir de 15h et jusqu’à 17h30 au Château de Castanet , avec au programme
Jeu de piste et d’orientation animé par Grandeur Nature,
Cabinet de curiosité proposé par le Parc National des Cévennes, qui présentera également l’application Inaturaliste , qui permet de contribuer à recenser la biodiversité autour de vous
Présence des Vergers de Lozère pour un partage de connaissance autour du verger conservatoire de Castanet mais aussi de discussion autour de vos vergers
L’école de Villefort viendra présenter ses actions dans le cadre de l’Aire Terrestre Éducative
Exposition du CPIE Réel 48 autour de la biodiversité, présentation de l’ABC, du projet sur 3 ans et du programme de l’année 2026…
Un goûter du verger est proposé également par des bénévoles gourmand(e)s, vous pouvez également venir échanger vos recettes ! .
Château de Castanet Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie biodiv.vil.pour@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Atlas of Communal Biodiversity DE VILLEFORT & POURCHARESSES
Discover living treasures
FOR ALL AGES
DISCOVERY STANDS
Exhibitions, Treasure hunts, Walks, Snacks
Activities for all
L’événement ABC EN FÊTE Pourcharesses a été mis à jour le 2026-04-13 par 48-OT Mont Lozere
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