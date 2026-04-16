ABC EN FÊTE Château de Castanet Pourcharesses

Pourcharesses

ABC EN FÊTE

Château de Castanet Castanet Pourcharesses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Atlas de la Biodiversité Communale DE VILLEFORT & POURCHARESSES

Découvrir les trésors vivants

POUR TOUS ET TOUT ÂGE

STANDS DE DÉCOUVERTE

Expositions, Chasse aux trésors, Déambulations, Goûter

Activités pour tous

Atlas de la Biodiversité Communale DE VILLEFORT & POURCHARESSES

Ces deux communes vous donnent donc rendez vous à partir de 15h et jusqu’à 17h30 au Château de Castanet , avec au programme

Jeu de piste et d’orientation animé par Grandeur Nature,

Cabinet de curiosité proposé par le Parc National des Cévennes, qui présentera également l’application Inaturaliste , qui permet de contribuer à recenser la biodiversité autour de vous

Présence des Vergers de Lozère pour un partage de connaissance autour du verger conservatoire de Castanet mais aussi de discussion autour de vos vergers

L’école de Villefort viendra présenter ses actions dans le cadre de l’Aire Terrestre Éducative

Exposition du CPIE Réel 48 autour de la biodiversité, présentation de l’ABC, du projet sur 3 ans et du programme de l’année 2026…

Un goûter du verger est proposé également par des bénévoles gourmand(e)s, vous pouvez également venir échanger vos recettes ! .

Château de Castanet Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie biodiv.vil.pour@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Atlas of Communal Biodiversity DE VILLEFORT & POURCHARESSES

Discover living treasures

FOR ALL AGES

DISCOVERY STANDS

Exhibitions, Treasure hunts, Walks, Snacks

Activities for all

L’événement ABC EN FÊTE Pourcharesses a été mis à jour le 2026-04-13 par 48-OT Mont Lozere