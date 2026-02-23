UN ÉTÉ AVEC LE PARC JEU DE L’OIE GÉANT SUR LE THÈME DU PASTORALISME Pourcharesses
UN ÉTÉ AVEC LE PARC JEU DE L’OIE GÉANT SUR LE THÈME DU PASTORALISME
Devant le château de Castanet Pourcharesses Lozère
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
2026-07-16 2026-08-14
Venez rencontrer un agent du Parc devant le château de Castanet pour un jeu de l’oie géant, sur un plateau de jeu de 2m venez relever des défis, apprendre en vous amusant, en famille, dès 8 ans.
Devant le château de Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30
English :
Come and meet a Park agent in front of Castanet castle for a giant game of goose, on a 2m game board: come and take up challenges, learn and have fun, as a family, from 8 years upwards.
Free
