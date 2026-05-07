Pourcharesses

WEEK END BIEN ÊTRE YOGA, RANDONÉE

Lieu-dit Le Pouget Pourcharesses Lozère

Tarif : 390 – 390 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Séjour en Cévennes yoga et balades naturalistes, cuisine végétarienne

2 jours/ 2 nuits

Emma Klein, une cheffe cuistot végétarienne, Nathalie, et un accompagnateur en montagne local.

Pour réserver Emma Klein téléphone au 0675703669

Tarif à partir de 350€

Séjour en Cévennes yoga et balades naturalistes, cuisine végétarienne

2 jours/ 2 nuits

Emma Klein, une cheffe cuistot végétarienne, Nathalie, et un accompagnateur en montagne local.

Pour réserver Emma Klein téléphone au 0675703669.

Tarif à partir de 350€ .

Lieu-dit Le Pouget Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 75 70 36 69

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English :

Cévennes yoga and nature walks, vegetarian cuisine

2 days/ 2 nights

Emma Klein, a vegetarian chef, Nathalie, and a local mountain guide.

To book Emma Klein phone 0675703669

Prices from 350?

L’événement WEEK END BIEN ÊTRE YOGA, RANDONÉE Pourcharesses a été mis à jour le 2026-05-07 par 48-OT Mont Lozere