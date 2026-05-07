WEEK END BIEN ÊTRE YOGA, RANDONÉE Pourcharesses
WEEK END BIEN ÊTRE YOGA, RANDONÉE Pourcharesses vendredi 26 juin 2026.
Pourcharesses
WEEK END BIEN ÊTRE YOGA, RANDONÉE
Lieu-dit Le Pouget Pourcharesses Lozère
Tarif : 390 – 390 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Séjour en Cévennes yoga et balades naturalistes, cuisine végétarienne
2 jours/ 2 nuits
Emma Klein, une cheffe cuistot végétarienne, Nathalie, et un accompagnateur en montagne local.
Pour réserver Emma Klein téléphone au 0675703669
Tarif à partir de 350€
Séjour en Cévennes yoga et balades naturalistes, cuisine végétarienne
2 jours/ 2 nuits
Emma Klein, une cheffe cuistot végétarienne, Nathalie, et un accompagnateur en montagne local.
Pour réserver Emma Klein téléphone au 0675703669.
Tarif à partir de 350€ .
Lieu-dit Le Pouget Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 75 70 36 69
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English :
Cévennes yoga and nature walks, vegetarian cuisine
2 days/ 2 nights
Emma Klein, a vegetarian chef, Nathalie, and a local mountain guide.
To book Emma Klein phone 0675703669
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L’événement WEEK END BIEN ÊTRE YOGA, RANDONÉE Pourcharesses a été mis à jour le 2026-05-07 par 48-OT Mont Lozere