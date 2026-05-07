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WEEK END BIEN ÊTRE YOGA, RANDONÉE Pourcharesses

WEEK END BIEN ÊTRE YOGA, RANDONÉE Pourcharesses

WEEK END BIEN ÊTRE YOGA, RANDONÉE Pourcharesses vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Lieu-dit Le Pouget

Ville : 48800 Pourcharesses

Département : Lozère

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : 390 390 Adulte

Pourcharesses

WEEK END BIEN ÊTRE YOGA, RANDONÉE

Lieu-dit Le Pouget Pourcharesses Lozère

Tarif : 390 – 390 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-26

Séjour en Cévennes yoga et balades naturalistes, cuisine végétarienne
2 jours/ 2 nuits
Emma Klein, une cheffe cuistot végétarienne, Nathalie, et un accompagnateur en montagne local.
Pour réserver Emma Klein téléphone au 0675703669
Tarif à partir de 350€
Séjour en Cévennes yoga et balades naturalistes, cuisine végétarienne
2 jours/ 2 nuits
Emma Klein, une cheffe cuistot végétarienne, Nathalie, et un accompagnateur en montagne local.

Pour réserver Emma Klein téléphone au 0675703669.
Tarif à partir de 350€   .

Lieu-dit Le Pouget Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 75 70 36 69 

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English :

Cévennes yoga and nature walks, vegetarian cuisine
2 days/ 2 nights
Emma Klein, a vegetarian chef, Nathalie, and a local mountain guide.
To book Emma Klein phone 0675703669
Prices from 350?

L’événement WEEK END BIEN ÊTRE YOGA, RANDONÉE Pourcharesses a été mis à jour le 2026-05-07 par 48-OT Mont Lozere

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