ATELIERS CRÉATIFS Pourcharesses
ATELIERS CRÉATIFS Pourcharesses dimanche 5 juillet 2026.
Pourcharesses
ATELIERS CRÉATIFS
Ancienne école Pourcharesses Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Villefort et Pourcharesses, venez participer à des ateliers créatifs
A partir de la nature… avec Nathalie Augier pour un atelier adulte et Grandeur Nature en famille !
Ateliers gratuit et sur inscription auprès de Vero 06 73 79 30 40
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Villefort et Pourcharesses, venez participer à des ateliers créatifs
A partir de la nature… avec Nathalie Augier pour un atelier adulte et Grandeur Nature en famille !
Ateliers gratuit et sur inscription auprès de Vero 06 73 79 30 40 .
Ancienne école Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 73 79 30 40
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English :
As part of the Atlas de la Biodiversité Communale de Villefort et Pourcharesses, come and take part in creative workshops:
A partir de la nature… with Nathalie Augier for an adult workshop, and Grandeur Nature for the whole family!
Workshops free of charge and on registration with Vero 06 73 79 30 40
L’événement ATELIERS CRÉATIFS Pourcharesses a été mis à jour le 2026-05-22 par 48-OT Mont Lozere
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