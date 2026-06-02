UN ETE AVEC LE PARC MISSION LIBELLULES parking Pourcharesses

Pourcharesses

UN ETE AVEC LE PARC MISSION LIBELLULES

parking Château de Castanet Pourcharesses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Un été avec le parc Mission Libellule !

Filet en main, partez jouer aux explorateurs et découvrez la vie fascinante des libellules, ces étonnants insectes qui ne vivent qu’une saison à l’état adulte.

Rdv parking château de Castanet à 14h. Durée de l’animation 3h.

Animation gratuite, à partir de 6 ans

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme de Villefort au 04 66 46 87 30

Un été avec le parc Mission Libellule !

Filet en main, partez jouer aux explorateurs et découvrez la vie fascinante des libellules, ces étonnants insectes qui ne vivent qu’une saison à l’état adulte.

Les libellules appartiennent à l’ordre des odonates, dont vous découvrirez les principales caractéristiques. Nous partirons à leur recherche dans les zones humides autour du lac de Villefort, pour les observer et mieux comprendre leur mode de vie. Vous explorerez également les berges à la recherche de leurs exuvies , ces enveloppes abandonnées lors de la mue, précieuses indices de leur présence.

Matériel fourni, prévoir protections contre le soleil

Tout public, à partir de 6 ans

Rdv au parking du château de Castanet à 14h. Durée de l’animation 3h.

Animation gratuite

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme de Villefort au 04 66 46 87 30 .

parking Château de Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30

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English :

A summer with the park: Mission Libellule!

With net in hand, play explorer and discover the fascinating life of dragonflies, those astonishing insects that live only one season as adults.

Rdv château de Castanet parking lot at 2pm. Duration: 3 hours.

Free for children aged 6 and over

Reservations required from Villefort Tourist Office on 04 66 46 87 30

L’événement UN ETE AVEC LE PARC MISSION LIBELLULES Pourcharesses a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-OT Mont Lozere