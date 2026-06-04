UN ÉTÉ AVEC LE PARC LE PARC, QU’ES AQUO devant le château Pourcharesses
UN ÉTÉ AVEC LE PARC LE PARC, QU’ES AQUO devant le château Pourcharesses mardi 21 juillet 2026.
Pourcharesses
UN ÉTÉ AVEC LE PARC LE PARC, QU’ES AQUO
devant le château Château de Castanet Pourcharesses Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
LE PARC, QU’ES AQUÒ ?
Rdv entre 15h et 16h30 devant le château du Castanet. Animation nature avec un agent du parc. Ouvrez vos sens!
Pour tous les âges et tous les publics, sans réservation préalable !
Informations 04 66 46 87 30 OT Mont Lozère
LE PARC, QU’ES AQUÒ ? Château de Castanet
Rdv entre 15h et 16h30 devant le château du Castanet.
Vous partez à la découverte des trésors cachés du Parc ? Venez à la rencontre de notre agent, qui vous attend avec une foule d’activités ludiques et captivantes à faire à votre rythme ! Suivez les traces des animaux, tendez l’oreille pour reconnaître le chant des oiseaux, levez les yeux pour identifier les rapaces en vol, plongez dans la diversité fascinante des paysages ou remontez le temps à travers l’histoire cévenole…Pour tous les âges et tous les publics, sans réservation préalable !
Informations OT Mont Lozère
04 66 46 87 30 .
devant le château Château de Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
LE PARC, QU?ES AQUÒ?
Meet between 3pm and 4:30pm in front of Château du Castanet. Nature animation with a park agent. Open your senses!
For all ages and all audiences, no advance booking required!
Information 04 66 46 87 30 OT Mont Lozère
L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC LE PARC, QU’ES AQUO Pourcharesses a été mis à jour le 2026-06-04 par 48-OT Mont Lozere
À voir aussi à Pourcharesses (Lozère)
- STAGE RELIENCE AU VIVANT Le Pouget Pourcharesses 17 juin 2026
- WEEK END BIEN ÊTRE YOGA, RANDONÉE Pourcharesses 26 juin 2026
- ATELIERS CRÉATIFS Pourcharesses 5 juillet 2026
- UN ETE AVEC LE PARC MISSION LIBELLULES parking Pourcharesses 15 juillet 2026
- UN ÉTÉ AVEC LE PARC JEU DE L’OIE GÉANT SUR LE THÈME DU PASTORALISME Pourcharesses 16 juillet 2026