Spectacle de lectures, Immeuble dit Château de Castanet, Pourcharesses

Informations pratiques

Spectacle de lectures Dimanche 20 septembre, 17h00 Immeuble dit Château de Castanet Lozère

Sur réservation. 45 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le 20 septembre à 17h, au château de Castanet, Nicolas Michel proposera une lecture-spectacle de textes de Pierre-Albert Clément, extraits de l’ouvrage « En Cévennes avec les bergers ».

Sur inscription auprès de l’office de tourisme.

Immeuble dit Château de Castanet Pourcharesses, 48800 Pourcharesses, France Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@destination-montlozere.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0466468730 »}] Cet édifice offre actuellement un exemple unique d’architecture cévenole de la deuxième moitié du XVIe siècle. Au Moyen Age, la terre de Castanet était comprise dans les domaines des seigneurs pariers de la Garde-Guérin, qui assuraient la police de la route par la voie Regordane, route de Nîmes à Clermont. En 1684, Marie-Suzanne de Varicourt épouse Jacques-Joseph Isarn, propriétaire du château. Celle-ci, protégée de Mme de Maintenon, devint sous-gouvernante des enfants de France. L’éducation du futur Louis XV lui fut confiée. Sa belle-fille eut en charge celles des futurs Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. De plan rectangulaire, le château est flanqué de quatre tours dont trois rondes et une barlongue contenant l’escalier. Chacune des tours était munie de canonières, pour la plupart disposées en flanquement. De la tour sud-est partait un élément de courtine se raccordant à un ouvrage avancé, sans doute une poterne débouchant à mi-hauteur de l’escarpement de base et permettant d’accéder à la rivière. D’autres dépendances devaient entourer la cour.

Le 20 septembre à 17h00 au château de Castanet

©Nicolas Michel