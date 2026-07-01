YOGA PLEIN AIR AU CHÂTEAU DE CASTANET Pourcharesses
jeudi 23 juillet 2026 · Pourcharesses
Informations pratiques
Pourcharesses
YOGA PLEIN AIR AU CHÂTEAU DE CASTANET
Chateau de Castanet Pourcharesses Lozère
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-09-10 19:45:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10
Séances de yoga en plein air au château de Castanet le jeudi à 18h30
Séance de yoga tonic 75 minutes de vitamines.
Idéale pour s’étirer en profondeur, respirer en mouvements.
Infos et inscription obligatoire auprès d’Eva 06 33 21 35 23
Accessible à tout.e.s 15 euros
Séances de yoga en plein air au château de Castanet le jeudi à 18h30
Séance de yoga tonic 75 minutes de vitamines.
Idéale pour s’étirer en profondeur, respirer en mouvements.
Infos et inscription obligatoire auprès d’Eva 06 33 21 35 23
Accessible à tout.e.s 15 euros .
Chateau de Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 33 21 35 23
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English :
Outdoor yoga sessions at Castanet Castle on Thursdays at 6:30 p.m.
Energizing yoga session—75 minutes of vitality.
Perfect for deep stretching and breathing as you move.
For information and mandatory registration, contact Eva at 06 33 21 35 23
Open to everyone—15 euros
L’événement YOGA PLEIN AIR AU CHÂTEAU DE CASTANET Pourcharesses a été mis à jour le 2026-06-28 par 48-OT Mont Lozere
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