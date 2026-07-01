Informations pratiques

Pourcharesses

YOGA PLEIN AIR AU CHÂTEAU DE CASTANET

Chateau de Castanet Pourcharesses Lozère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:30:00

fin : 2026-09-10 19:45:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10

Séances de yoga en plein air au château de Castanet le jeudi à 18h30

Séance de yoga tonic 75 minutes de vitamines.

Idéale pour s’étirer en profondeur, respirer en mouvements.

Infos et inscription obligatoire auprès d’Eva 06 33 21 35 23

Accessible à tout.e.s 15 euros

Séances de yoga en plein air au château de Castanet le jeudi à 18h30

Séance de yoga tonic 75 minutes de vitamines.

Idéale pour s’étirer en profondeur, respirer en mouvements.

Infos et inscription obligatoire auprès d’Eva 06 33 21 35 23

Accessible à tout.e.s 15 euros .

Chateau de Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 33 21 35 23

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English :

Outdoor yoga sessions at Castanet Castle on Thursdays at 6:30 p.m.

Energizing yoga session—75 minutes of vitality.

Perfect for deep stretching and breathing as you move.

For information and mandatory registration, contact Eva at 06 33 21 35 23

Open to everyone—15 euros

L’événement YOGA PLEIN AIR AU CHÂTEAU DE CASTANET Pourcharesses a été mis à jour le 2026-06-28 par 48-OT Mont Lozere