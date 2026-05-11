Pourcharesses

SOIRÉE AVEC LES CHAUVES SOURIS

Le Pouget Pourcharesses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité des communes de Villefort et Pourcharesses

Soirée avec les chauves souris, présentation en salle suivie d’une ballade nocturne, avec détecteur à ultrasons.

Rendez-vous au Pouget.

Animation gratuite.

Sur inscription auprès de Véro au 06 73 79 30 40

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité des communes de Villefort et Pourcharesses

Soirée avec les chauves souris, présentation en salle suivie d’une ballade nocturne, avec détecteur à ultrasons.

Rendez-vous au Pouget.

Animation gratuite.

Sur inscription auprès de Véro au 06 73 79 30 40 .

Le Pouget Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 73 79 30 40 biodiv.vil.pour@gmail.com

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English :

As part of the Biodiversity Atlas for the communes of Villefort and Pourcharesses

Evening with the bats, indoor presentation followed by a nocturnal walk, with ultrasonic detector.

Meet at Le Pouget.

Free event.

Please register with Véro on 06 73 79 30 40

L’événement SOIRÉE AVEC LES CHAUVES SOURIS Pourcharesses a été mis à jour le 2026-05-11 par 48-OT Mont Lozere