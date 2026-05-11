SOIRÉE AVEC LES CHAUVES SOURIS Pourcharesses
SOIRÉE AVEC LES CHAUVES SOURIS Pourcharesses mercredi 12 août 2026.
Pourcharesses
SOIRÉE AVEC LES CHAUVES SOURIS
Le Pouget Pourcharesses Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité des communes de Villefort et Pourcharesses
Soirée avec les chauves souris, présentation en salle suivie d’une ballade nocturne, avec détecteur à ultrasons.
Rendez-vous au Pouget.
Animation gratuite.
Sur inscription auprès de Véro au 06 73 79 30 40
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité des communes de Villefort et Pourcharesses
Soirée avec les chauves souris, présentation en salle suivie d’une ballade nocturne, avec détecteur à ultrasons.
Rendez-vous au Pouget.
Animation gratuite.
Sur inscription auprès de Véro au 06 73 79 30 40 .
Le Pouget Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 73 79 30 40 biodiv.vil.pour@gmail.com
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English :
As part of the Biodiversity Atlas for the communes of Villefort and Pourcharesses
Evening with the bats, indoor presentation followed by a nocturnal walk, with ultrasonic detector.
Meet at Le Pouget.
Free event.
Please register with Véro on 06 73 79 30 40
L’événement SOIRÉE AVEC LES CHAUVES SOURIS Pourcharesses a été mis à jour le 2026-05-11 par 48-OT Mont Lozere