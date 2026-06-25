JEP SPECTACLE DE LECTURES, EN CÉVENNES AVEC LES BERGERS Pourcharesses dimanche 20 septembre 2026.

Pourcharesses

JEP SPECTACLE DE LECTURES, EN CÉVENNES AVEC LES BERGERS

Château de Castanet Pourcharesses Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir le spectacle de lectures En Cévennes avec les bergers.

Comédien-lecteur Nicolas Michel, textes Pierre-Albert Clément.

Dimanche 20 Septembre à 17h, au Château de Castanet.

Participation libre

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme Mont Lozère 04 66 46 87 30 ou contact@destination-montlozere.fr

Venez découvrir le spectacle de lectures En Cévennes avec les bergers.

Comédien-lecteur Nicolas Michel, textes Pierre-Albert Clément.

En Cévennes avec les bergers est un livre qui pourrait être un topoguide de randonnées pédestres pour touristes en mal de dépaysement ou pour érudits amateurs d’histoires locales, tant il est riche en descriptions de paysages et en noms de lieux.

Mais, il est bien plus que cela, à la fois galerie de portraits d’hommes qui revivent, chaque année, avec leurs moutons, la migration saisonnière pour les verts pâturages, et témoignage vivant d’un mode de vie qu’on qualifie aujourd’hui de désuet.

Dimanche 20 Septembre à 17h, au Château de Castanet.

Participation libre

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme Mont Lozère 04 66 46 87 30 ou contact@destination-montlozere.fr .

Château de Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30 contact@destination-montlozere.fr

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English :

Come discover the reading performance: *En C%E9vennes avec les bergers*.

Performer: Nicolas Michel; texts by Pierre-Albert Cl%E9ment.

Sunday, September 20, at 5:00 p.m., at the Château de Castanet.

Admission by donation

Reservations required through the Mont Lozère Tourist Office: 04 66 46 87 30 or contact@destination-montlozere.fr

L’événement JEP SPECTACLE DE LECTURES, EN CÉVENNES AVEC LES BERGERS Pourcharesses a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT Mont Lozere